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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Война на Донбассе – это угроза не только для Украины, но и для всех стран Европы и мира

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что установление мира на Донбассе и возвращение оккупированных территорий являются для него приоритетными вопросами.

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Зеленский: Украина, как никто другой, хочет мира и завершения войны
Зеленский: Украина, как никто другой, хочет мира и завершения войны
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на открытии учений Rapid Trident 2020 в Международном центре миротворчества и безопасности заявил, что война на Донбассе несет угрозу не только Украине, но и всем странам Европы и мира. Об этом 17 сентября сообщает сайт Офиса президента.

"В мире сегодня, пожалуй, нет человека, который не знал бы, что государство Украина, как никто другой, хочет мира и завершения войны на востоке Украины. И мы делаем для этого все от нас зависящее. Долгожданный мир, возвращение всех наших людей и возвращение всех наших территорий было, есть и всегда будет моим приоритетом", – подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, о том, что боевые действия на востоке Украины – это угроза для безопасности и стабильности и других стран, он регулярно говорит на встречах с зарубежными лидерами.

"Также моим приоритетом является современная, оснащенная и боеспособная украинская армия. Ведь именно она – наша армия – сможет быть гарантом дальнейшей безопасности, мирного сна граждан и свободного развития независимой Украины", – отметил президент.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Теги: Россия, Украина, перемирие, Rapid Trident, Владимир Зеленский, война на Донбассе, ООС
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