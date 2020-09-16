Кабмин внес в перечень временно оккупированных населенных пунктов еще одно село на Донбассе

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия там ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

11 сентября 2020 года вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что процесс возвращение под контроль оккупированных Россией украинских территорий может занять 25 лет.