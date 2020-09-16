Кабмин внес в перечень временно оккупированных населенных пунктов еще одно село на Донбассе

Кабинет Министров Украины 16 сентября внес село Заиченко Волновахского района Донецкой области в перечень временно оккупированных населенных пунктов. Об этом сообщают "Українські новини".
Согласно решению, в селе Заиченко временно не будут осуществлять свои полномочия органы государственной власти Украины.
Село также исключено из перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения.
Такое решение принято по просьбе руководства области, уточняется в документах к распоряжению.
Заиченко было внесено в список населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения, решением Кабмина №1085-р от 7 ноября 2015 года.
В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия там ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
11 сентября 2020 года вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что процесс возвращение под контроль оккупированных Россией украинских территорий может занять 25 лет.