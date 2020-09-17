Сутки на Донбассе. Боевики совершили две провокации – штаб ООС

16 сентября представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе дважды открывали огонь – в районе Катериновки и Водяного.

За прошедшие сутки боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Выстрел в сторону наших позиций из подствольного гранатомета отмечен вблизи Катериновки, неприцельный огонь из стрелкового оружия – в районе населенного пункта Водяное. Эти огневые провокации противника не представляли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", – говорится в сообщении.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

"К сожалению, в районе Новотошковского погиб один украинский защитник вследствие неосторожного обращения с гранатой", – напомнили в штабе.

С начала новых суток на всех участках фронта соблюдается режим тишины.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.