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В Николаевской области десантировались британские и украинские "крылатые пехотинцы". Фоторепортаж

Сегодня 13.25
В Украине 19 сентября стартовали военные учения "Объединенные усилия – 2020". Кроме украинских, в них примут участие подразделения Вооруженных Сил стран-членов НАТО, в частности, США и Великобритании, сообщили в Минобороны Украины. Первый этап учений под названием "Совместные усилия" начался с десантирования британских и украинских "крылатых пехотинцев" в Николаевской области. Фото десантирования опубликовала пресс-служба Командования Десантно-штурмовых войск Украины в Facebook. Учения проводятся практически одновременно с российскими "Кавказ – 2020" – они запланированы на 21–26 сентября, сообщили в Минобороны России.
Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Великобритания, Николаев, Кавказ, военные учения, Минобороны, минобороны РФ
 

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