В Николаевской области десантировались британские и украинские "крылатые пехотинцы". Фоторепортаж
Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook
Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook
Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook
Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook
Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook
Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook
Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook
Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook
Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook
Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook
В Украине 19 сентября стартовали военные учения "Объединенные усилия – 2020".
Кроме украинских, в них примут участие подразделения Вооруженных Сил стран-членов НАТО, в частности, США и Великобритании, сообщили
в Минобороны Украины. Первый этап учений под названием "Совместные усилия" начался с десантирования британских и украинских "крылатых пехотинцев" в Николаевской области. Фото десантирования опубликовала
пресс-служба Командования Десантно-штурмовых войск Украины в Facebook. Учения проводятся практически одновременно с российскими "Кавказ – 2020" – они запланированы на 21–26 сентября, сообщили
в Минобороны России.