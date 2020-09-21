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ПОЛИТИКА

Рахманин об окончании войны на Донбассе: У Зеленского как не было плана, так и нет

Глава парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин считает, что достижение мира на Донбассе теми способами, которыми пытается добиться президент Украины Владимир Зеленский, "невозможно в принципе".

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Рахманин: Иногда мир является скрытой формой войны. Обещаемый Зеленским мир именно таков
Рахманин: Иногда мир является скрытой формой войны. Обещаемый Зеленским мир именно таков
Фото: president.gov.ua

Для прекращения войны на востоке Украины президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны план действий и механизм его реализации. Об этом в интервью "Фактам", которое опубликовано 21 сентября, заявил глава парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин.

"У меня глубокое убеждение, что у Зеленского как не было плана и механизма, так и нет до сих пор. Соответственно, достижение мира теми способами, какими он пытается его добиться, невозможно в принципе. И то, что делается сейчас, нас никоим образом и ни в какой мере к миру не приближает", – считает нардеп.

По его словам, то, что происходит сегодня на Донбассе, не является перемирием, это режим прекращения огня, который соблюдался шесть дней.

"Если не ошибаюсь, на седьмой день начались первые нарушения, которые продолжаются до сих пор. А то, что не используется тяжелое вооружение и снизилась интенсивность ведения огня, не означает, что это перемирие или прекращение обстрелов. Это означает, что возможность появления человеческих жертв снижена, но не сведена к нулю. Жертвы были. Они могли быть и раньше, потому что периодически в окопы прилетали ВОГи (выстрел гранатометный. – Авт.) и пули. И то, что они ни в кого не попадали, – это везение, а не заслуга политиков", – отметил Рахманин.

Он подчеркнул: если планом прекращения войны Зеленский считает Минские соглашения, то их заключал не он.

"Более того, он их критиковал. Тогда чем отличаются его план и его действия от действий [пятого президента Украины Петра] Порошенко? Я понять не могу. Иногда мир является скрытой формой войны. На мой взгляд, мир, обещаемый Зеленским, именно таков. И эта война без шансов на выигрыш", – сказал политик.

Рахманин считает, что разница только в том, что контакты между Киевом и Москвой сейчас происходят более оживленно благодаря тому, что в Кремле Зеленского считают более податливым, чем Порошенко.

"Если мы говорим о конечном результате, то он такой же, каким был год-два назад: мы не приближаемся к миру и не отдаляемся от него. Мы находимся на тех же позициях, на которых и были. Нюанс только в том, что ситуация хуже с точки зрения сопутствующих обстоятельств", – заявил нардеп.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Теги: Сергей Рахманин, Донбасс, перемирие, Владимир Зеленский, война на Донбассе, партия Голос
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