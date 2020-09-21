Зеленский отреагировал на петицию об отставке из-за подачи декларации о доходах

Президент Украины Владимир Зеленский 21 сентября ответил на петицию политолога Виктора Уколова о своей отставке из-за несвоевременной подачи информации в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) изменений в имущественном состоянии его семьи.

"Обращаю внимание на то, что мои слова про обещания покинуть пост президента Украины в случае сознательного нарушения закона взяты из контекста разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством, моя позиция по этому вопросу остается неизменной", – говорится в ответе президента.

Зеленский заявил о несвоевременном информировании НАПК об изменениях в имущественном состоянии его семьи в результате ошибки.

"Сразу после обнаружения ошибки ее публично признали и исправили, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства. Учитывая изложенное, сообщаю, что принятие любых решений в соответствии с указанной петицией не планируется", – подытожил Зеленский.

Петиция Уколова набрала более 30 тыс. голосов. В ее тексте отмечалось, что Зеленский не задекларировал 5,1 млн грн доходов от покупки ценных бумаг, чем нарушил закон "О противодействии коррупции", указывали авторы петиции.

Зеленский 2 июля получил 12,114 млн грн дохода от отчуждения недвижимого имущества. Кроме того, он получил 1,356 млн грн от отчуждения земель. Покупателем имущества стала Кисель Валентина Дмитриевна. Из декларации заместителя председателя парламентской фракции "Слуга народа" Юрия Киселя следует, что его супруга Кисель Валентина Дмитриевна является полной тезкой покупателя имущества Зеленского.

7 июля НАПК сообщило, что выписало Зеленскому два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Зеленский самостоятельно проинформировал НАПК о том, что стал нарушителем законодательства.