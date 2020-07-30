На сайте президента Украины появилась петиция о введении налога для помощи онкобольным

Вместе с подоходным налогом (18%), военным сбором (1,5%) и налогом на лечение онкобольных (0,5%) размер отчислений составит 20%, отметил автор петиции.

Петиция набрала чуть больше 100 голосов из необходимых 25 тыс. Фото: depositphotos.com

Львовянин Олег Подпясецкий 13 июля зарегистрировал на сайте президента Украины петицию о введении 0,5-процентного налога на лечение рака. За две недели петиция набрала 102 голоса из 25 тыс. необходимых для того, чтобы попасть на рассмотрение президента.

"Ежедневно к нам всем обращаются родители, неравнодушные граждане для того, чтобы помочь больным детям и взрослым с дорогостоящими операциями. На сегодняшний день нам нужно решить эту проблему. Предлагаю ввести 0,5% налога от заработной платы на помощь больным детям и взрослым", – сказано в петиции.

Вместе с подоходным налогом (18%), военным сбором (1,5%) и налогом на лечение онкобольных размер отчислений составит 20%.

По информации Подпясецкого, в первом квартале 2020 года количество занятого населения в Украине в возрасте от 16 до 70 лет составило 16,5 млн человек.

"Вычисляем сумму поступлений из благотворительного сбора больным детям и взрослым по количеству занятого населения. Вычисляем благотворительный сбор больным детям и взрослым: 16,5 млн работающих, согласно индексу реальной заработной платы в мае 2020 года средняя заработная плата составила 10 542 грн", – подсчитал автор.

По его мнению, ежемесячно в Украине можно собирать 869 715 млн грн на лечение онкобольных, а за год – 10 436 58 млрд грн.