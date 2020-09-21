Фокин: "Большой выгоды от того, что "Нормандская четверка" соберется вновь, я не вижу"

Во встрече лидеров "Нормандской четверки" в ближайшее время нет смысла. Об этом заявил экс-премьер Украины, заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин в эфире Национальной радиокомпании Украины.
"Если брать во внимание сегодняшнее состояние, то большой выгоды от того, что соберется вновь "Нормандская четверка", я не вижу. Надо подвинуться к миру", – сказал он.
Необходимо договориться об одной позиции, чтобы можно было рассчитывать на компромисс относительно другой, считает экс-премьер Украины.
"Правильно в своих выступлениях говорит Леонид Макарович [Кравчук], что без компромисса ничего не будет, в чем-то надо уступить", – отметил Фокин.
При этом бывший премьер называет себя противником внесения изменений в Конституцию Украины об особом статусе для Донецкой и Луганской областей, как этого требует Россия, потому что Конституция – это "не проходной двор".
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Представители Украины, России, США, Германии и Франции ведут переговоры о размещении миротворцев на Донбассе с сентября 2017 года. Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения.
Вопрос об "особом статусе" для Донбасса российская сторона постоянно пытается поднять на переговорах ТКГ в Минске, Украина последовательно отвергает такую возможность.