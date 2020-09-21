Фокин: "Большой выгоды от того, что "Нормандская четверка" соберется вновь, я не вижу"

Экс-премьер Украины, заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин является противником внесения изменений в Конституцию Украины об особом статусе для Донецкой и Луганской областей, потому что Конституция – это "не проходной двор".

Фокин считает, что без компромиссов мира на Донбассе добиться невозможно Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Во встрече лидеров "Нормандской четверки" в ближайшее время нет смысла. Об этом заявил экс-премьер Украины, заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин в эфире Национальной радиокомпании Украины.

"Если брать во внимание сегодняшнее состояние, то большой выгоды от того, что соберется вновь "Нормандская четверка", я не вижу. Надо подвинуться к миру", – сказал он.

Необходимо договориться об одной позиции, чтобы можно было рассчитывать на компромисс относительно другой, считает экс-премьер Украины.

"Правильно в своих выступлениях говорит Леонид Макарович [Кравчук], что без компромисса ничего не будет, в чем-то надо уступить", – отметил Фокин.

При этом бывший премьер называет себя противником внесения изменений в Конституцию Украины об особом статусе для Донецкой и Луганской областей, как этого требует Россия, потому что Конституция – это "не проходной двор".