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ПОЛИТИКА

Нельзя рассчитывать на мир, если не объявить всеобщую амнистию на Донбассе – Фокин

После заявления об амнистии для боевиков на Донбассе замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первого премьер-министра Украины Витольда Фокина раскритиковали украинские политики. Он отметил, что амнистия отличается от помилования.

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Фокин: Украина не может, а обязана преследовать и судить людей, совершивших военные преступления
Фокин: Украина не может, а обязана преследовать и судить людей, совершивших военные преступления
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый премьер-министр Украины Витольд Фокин в интервью "Українському радіо", обнародованном 18 сентября, подтвердил, что выступает за всеобщую амнистию на Донбассе. 

Он назвал большим достижением украинских властей решим тишины на Донбассе. 

"Что дальше? Как написано в комплексных мероприятиях по решению конфликта на востоке, надо начать по-настоящему разведение войск. Не имитировать деятельность, а разводить по всему фронту, надо отводить тяжелую военную технику. А дальше – нельзя рассчитывать на мир даже в отдаленной перспективе, если не объявить всеобщую амнистию", – добавил Фокин. 

Амнистия отличается от помилования, отметил он, комментируя критику в свой адрес после заявления об амнистии, высказанного в интервью "Стране" в конце августа. 

"Согласно нормам международного права, любая страна, в том числе и Украина, не может, а обязана преследовать и судить людей, совершивших военные преступления. Так почему они ко мне предъявляют претензии? С одной стороны, исказили мой текст, а с другой – демонстрируют полную некомпетентность", – возмутился Фокин. 

Журналистка спросила, как можно амнистировать боевиков, которые убивали и пытали людей. 

"Как вы представляете выборочную амнистию? Очистили мы землю от оккупантов, Донбасс украинский и граница взята под контроль нашими пограничниками. Как делать дальше? Начинать искать преступников среди военных? Их около 250–300 тыс. Ведь нигде, никак я не говорил, что надо помиловать преступников, которые насиловали, убивали, издевались, помиловать садистов, которые фотографировали свои преступления. Конечно, нет. И в моем выступлении так и написано: "Было много преступлений, которые должны быть расследованы, и виновные должны понести наказание, но сегодня, чтобы прекратить войну – моя позиция – не государства, а не ТКГ, а моя личная – надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов Донбасса, а лучше – всего Донбасса", – ответил он. 

В июле 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации на переговорах в Минске, в августе Фокин стал его первым заместителем.

В интервью изданию "Страна", опубликованном 30 августа, Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса.

"И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса", – сказал он.

Это заявление раскритиковали бывшие и нынешние представители украинской власти. Экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что подобные высказывания не выдерживают критики. "Это логика Кремля, колонизация РФ всего Донбасса и начало федерализации Украины. Следующим шагом будет особый статус для других регионов", – предупредил дипломат. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что подобные заявления свидетельствуют о переходе доверенного лица президента на сторону страны-агрессора. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал заявление Фокина провокационным и не соответствующим национальным интересам Украины.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что это было личное мнение Фокина, а не всей украинской делегации на переговорах в Минске.

После критики Фокин сказал, что "если сторонники войны бесятся", значит, его слова "попали туда, куда надо".

Теги: выборы, амнистия, Витольд Фокин, боевики, ДНР, война в Украине, ЛНР, война на Донбассе, помилование, ТКГ
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