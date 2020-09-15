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ПОЛИТИКА

Фокин опроверг сообщения о том, что "Страна" исказила его заявление об амнистии боевиков

Замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый премьер-министр Украины Витольд Фокин не имеет претензий к изданию "Страна", в интервью которому говорил об амнистии боевиков.

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Фокин: Извратили мои слова представители масс-медиа, которые принадлежат к партии войны
Фокин: Извратили мои слова представители масс-медиа, которые принадлежат к партии войны
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый премьер-министр Украины Витольд Фокин в комментарии "Стране" 15 сентября заявил, что издание не искажало смысл его заявления об амнистии боевиков на Донбассе.

Член украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш заявлял 3 сентября после общения с Фокиным, что издание включило в интервью не все цитаты бывшего премьера.

В комментарии "Стране" Фокин пояснил, что, когда говорил об искажении его слов, имел в виду интерпретацию заявления другими СМИ и спикерами.

"Извратили мои слова представители масс-медиа, которые принадлежат к партии войны", – отметил замглавы делегации. Он добавил, что не имеет претензий к журналистам "Страны".

В июле 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Кравчука главой украинской делегации на переговорах в Минске, в августе Фокин стал его первым заместителем.

В интервью изданию "Страна", опубликованном 30 августа, Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса.

"И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса", – сказал он.

Это заявление раскритиковали бывшие и нынешние представители украинской власти. Экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что подобные высказывания не выдерживают критики. "Это логика Кремля, колонизация РФ всего Донбасса и начало федерализации Украины. Следующим шагом будет особый статус для других регионов", – предупредил дипломат. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что подобные заявления свидетельствуют о переходе доверенного лица президента на сторону страны-агрессора. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал заявление Фокина провокационным и не соответствующим национальным интересам Украины.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что это было личное мнение Фокина, а не всей украинской делегации на переговорах в Минске.

После критики Фокин сказал, что, "если сторонники войны бесятся", значит, его слова "попали туда, куда надо".

Теги: амнистия, Витольд Фокин, Сергей Гармаш, война в Украине, война на Донбассе, Страна
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