Мадуро решил помиловать 110 оппозиционных политиков

В преддверии парламентских выборов в Венесуэле президент Николас Мадуро решил помиловать более сотни своих политических оппонентов. Ранее оппозиция призвала народ бойкотировать выборы.

Решение Мадуро принял за несколько месяцев до выборов в парламент Фото: ЕРА

Президент Венесуэлы Николас Мадуро помиловал более 100 оппозиционеров. Об этом 31 августа во время пресс-конференции сообщил министр связи и информации Хорхе Родригес. Его выступление показало издание El Pais.

Среди помилованных – соратник лидера оппозиции Хуана Гуайдо Роберто Моррера, взятый под стражу в марте 2019-го по подозрению в терроризме.

Всего Родригес назвал имена 110 человек, при этом об условиях объявленной амнистии он не рассказал.

Эта мера является частью переговоров правительства с оппозицией об участии в парламентских выборах, которые ожидаются в Венесуэле 6 декабря. Гуайдо и основные оппозиционные силы призывают бойкотировать голосование, называя выборы обманом.

В Венесуэле продолжается политический кризис. 10 января 2019 года Мадуро, набравший больше всех голосов на выборах 2018 года, принес присягу президента. 15 января подконтрольный оппозиции парламент страны признал Мадуро узурпатором.

23 января 2019 года глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

США, большинство стран Латинской Америки и Евросоюза признали Гуайдо временным президентом, Россия выразила поддержку Мадуро.