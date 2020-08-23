Европа сравнила Лукашенко с лидером Венесуэлы Мадуро

Европейский союз не считает Александра Лукашенко законным президентом Беларуси, как и непризнанного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского союза (ЕС) по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Pais сравнил действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с непризнанным лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

Боррель заявил, что ЕС не признает Александра Лукашенко законным президентом и с этой точки зрения "Мадуро и Лукашенко находятся в абсолютно одинаковой ситуации".

Тем не менее Боррель сказал, что Лукашенко и Мадуро контролируют правительства в своих странах, поэтому с ними нужно продолжать диалог и сотрудничество.