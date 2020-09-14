“Главная решала страны“. Фотожабы и шутки о роли внучки Фокина в его назначении в контактную группу
Певица и модель Маша Фокина в интервью "1+1" заявила, что ее дед, бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин стал первым заместителем главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе после того, как она познакомила его с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Пользователи соцсетей отреагировали серией фотожаб и шуток на это заявление Фокиной. "ГОРДОН" собрал самые интересные из них.
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