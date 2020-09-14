"Я пользуюсь другим механизмом подбора кадров". Разумков прокомментировал назначение Фокина в ТКГ через внучку

Первый заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе не явился на заседание профильного комитета. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Разумков заявил, что Фокина приглашали на заседание профильного комитета, однако он не пришел Фото: ЕРА

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя назначение Витольда Фокина первым заместителем главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) якобы благодаря его внучке, заявил, что пользуется другим механизмом подбора кадров. Об этом он сказал на брифинге 14 сентября, передает корреспондент "ГОРДОН".

То, что Фокин, говоря о Донбассе, озвучивает свою личную позицию, ему понятно, отметил Разумков. Однако обвинения со стороны первого заместителя главы ТКГ в том, что парламент работает не для мира в Украине, его удивляют. По мнению спикера Верховной Рады, делается все и даже больше для того, чтобы в Украине настал мир.

Разумков сообщил, что в профильном комитете была запланирована встреча с Фокиным, однако у того не получилось прийти, потому встречу отложили на неопределенное время.