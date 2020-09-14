"Я пользуюсь другим механизмом подбора кадров". Разумков прокомментировал назначение Фокина в ТКГ через внучку

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя назначение Витольда Фокина первым заместителем главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) якобы благодаря его внучке, заявил, что пользуется другим механизмом подбора кадров. Об этом он сказал на брифинге 14 сентября, передает корреспондент "ГОРДОН".
То, что Фокин, говоря о Донбассе, озвучивает свою личную позицию, ему понятно, отметил Разумков. Однако обвинения со стороны первого заместителя главы ТКГ в том, что парламент работает не для мира в Украине, его удивляют. По мнению спикера Верховной Рады, делается все и даже больше для того, чтобы в Украине настал мир.
Разумков сообщил, что в профильном комитете была запланирована встреча с Фокиным, однако у того не получилось прийти, потому встречу отложили на неопределенное время.
31 июля глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что идут переговоры о включении в состав группы бывшего премьер-министра Украины Фокина как человека, который хорошо знает Донбасс.
3 августа Ермак представил Фокина членам делегации. 18 августа 87-летний экс-премьер стал первым заместителем Кравчука.
В интервью изданию "Страна", опубликованном 30 августа, Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса. Это заявление раскритиковали бывшие и нынешние представители украинской власти. Ермак отмечал, что некоторые высказывания Фокина не отражают официальной позиции Украины.
В интервью "1+1", которое вышло 12 сентября, Фокина заявила, что ее дед стал членом ТКГ после того, как она познакомила его с Ермаком.