Фокин: Внучка часто приезжает ко мне с друзьями. Как правило, это симпатичные люди. Не могу вспомнить, когда именно она приезжала с Ермаком

Экс-премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил, что не помнит, когда именно его внучка – певица Маша Фокина познакомила его с нынешним главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

"Это было настолько давно, что я не помню этого знакомства. Это было несколько лет назад. Она довольно часто приезжает ко мне с друзьями своими. Как правило, это симпатичные интересные люди. Не могу вспомнить, когда именно она приезжала с этим господином. Может, это было год назад, может, больше. У меня не отложилось это в памяти. Это было задолго до [приглашения в ТКГ]. Один раз с ним пересекся и больше не встречался, не говорил по телефону до той поры, пока он не пригласил меня для разговора в Офис президента", – подчеркнул Фокин.

Он отметил, что его внучка имеет право выражать свое мнение по тому или иному поводу.

"Я ни с кем о своей внучке желания говорить не имею. Она совершеннолетний человек. Совершенно самостоятельный. У нее свое мнение, она вправе его высказывать, когда угодно и где угодно", – сказал Фокин.

31 июля глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что идут переговоры о включении в состав группы бывшего премьер-министра Украины Фокина как человека, который хорошо знает Донбасс.

3 августа Ермак представил Фокина членам делегации. 18 августа 87-летний экс-премьер стал первым заместителем Кравчука.

В интервью изданию "Страна", опубликованном 30 августа, Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса. Это заявление раскритиковали бывшие и нынешние представители украинской власти. Ермак отмечал, что некоторые высказывания Фокина не отражают официальной позиции Украины.

В интервью "1+1", которое вышло 12 сентября, Фокина заявила, что ее дед стал членом ТКГ после того, как она познакомила его с Ермаком.