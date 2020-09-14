ГОРДОН
 
 
Евгений Кузьменко
Евгений Кузьменко

Украинский журналист.

 

все материалы автора

Внучка Фокина, которая любит называть главу ОП Андрюшей, – популярный типаж. Украинский шоу-биз на выборах слился со своими потребителями

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Вся лента в Маше Фокиной.

Вполне народный, кстати, типаж, несмотря на свою типа гламурность.

Любит дедушку, понты, говорить о влиятельных друзьях, козырять фразой "наше личное решение", называть главу ОП Андрюшей (просто потому, что в шоу-бизе все друг другу Андрюши, Сережи и Ленуси).

Не понимает, что во всем этом может быть не так.

Я вас уверяю, многие наши с вами знакомые, если встроить их в жизнь Маши Фокиной, с ходу заговорили бы ровно так же, несмотря на вроде бы многолетнюю многоэтажную классовую разницу в возможностях и ресурсах.

Потому что дико популярный народный типаж. Просто украинский шоу-биз слился со своими украинскими потребителями на украинских выборах (и не только Зеленского).

Все справедливо – а вы тут.

Источник: Yevheniy Kuzmenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Витольд Фокин, Евгений Кузьменко, Маша Фокина, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  IT-бизнесмен из США Талан: Против политически активных россиян применяется современное цифровое оружие, превратившее Россию в концлагерь
  IT-бизнесмен из США Талан: Против политически активных россиян применяется современное цифровое оружие, превратившее Россию в концлагерь G
Наталия ДВАЛИ
Создатель MediaMonitoringBot Маленко: Изначально проект создавался для профессионалов. Оказалось, люди используют бот как тематическую ленту новостей
Создатель MediaMonitoringBot Маленко: Изначально проект создавался для профессионалов. Оказалось, люди используют бот как тематическую ленту новостей G
Елена ПОСКАННАЯ
Верещук: Помните историю про Давида и Голиафа? У Голиафа тоже был высокий рейтинг, но он проиграл
Верещук: Помните историю про Давида и Голиафа? У Голиафа тоже был высокий рейтинг, но он проиграл G
Татьяна РАЙДА
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
Клум показала архивное фото без одежды в день рождения сына
Клум показала архивное фото без одежды в день рождения сына
54-летняя Сумская обнажилась ради участия в антивозрастном проекте. Фото
54-летняя Сумская обнажилась ради участия в антивозрастном проекте. Фото
"Задумалась". Могилевская на отдыхе заговорила о разводе
"Задумалась". Могилевская на отдыхе заговорила о разводе
Переболевшая COVID-19 Иванна Сахно: Вирус может быть даже у тех, кто имеет антитела
Переболевшая COVID-19 Иванна Сахно: Вирус может быть даже у тех, кто имеет антитела
"Мой персональный мир ты перевернула полностью". Димопулос показала годовалую дочь
"Мой персональный мир ты перевернула полностью". Димопулос показала годовалую дочь
"Счастье – когда близкие здоровы". Поплавский показал брата
"Счастье – когда близкие здоровы". Поплавский показал брата
  "На камені ноги мию". Участница "Х-фактор 10" Navka сняла клип на Коростышевском карьере . Видео
  "На камені ноги мию". Участница "Х-фактор 10" Navka сняла клип на Коростышевском карьере . Видео
И.о. директора хореографического училища Кухар: Делать ремонт за счет родителей не хочу
И.о. директора хореографического училища Кухар: Делать ремонт за счет родителей не хочу
"У нее были золотые зубы". Фреймут показала архивное фото с дочерью и рассказала о ее воображаемой подруге
"У нее были золотые зубы". Фреймут показала архивное фото с дочерью и рассказала о ее воображаемой подруге
  "Детям до 16 запрещено". Чапкис раскритиковал танец alyona alyona на шоу "Танцы со звездами". Видео
  "Детям до 16 запрещено". Чапкис раскритиковал танец alyona alyona на шоу "Танцы со звездами". Видео
Каминская высказалась о вылете из "Танцев со звездами"
Каминская высказалась о вылете из "Танцев со звездами"
Кассель обнародовал фото с 16-летней дочерью
Кассель обнародовал фото с 16-летней дочерью
"Пока смерть не разлучит нас". Собчак и Богомолов отпраздновали год брака
"Пока смерть не разлучит нас". Собчак и Богомолов отпраздновали год брака
Гомес заявила, что хотела понравиться публике благодаря не свойственной ей сексуальности
Гомес заявила, что хотела понравиться публике благодаря не свойственной ей сексуальности
  "Дичь". Вышел трейлер комедийного фильма ужасов с Кэтрин Ньютон и Винсом Воном. Видео
  "Дичь". Вышел трейлер комедийного фильма ужасов с Кэтрин Ньютон и Винсом Воном. Видео
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS