Внучка Фокина, которая любит называть главу ОП Андрюшей, – популярный типаж. Украинский шоу-биз на выборах слился со своими потребителями

Вся лента в Маше Фокиной.

Вполне народный, кстати, типаж, несмотря на свою типа гламурность.

Любит дедушку, понты, говорить о влиятельных друзьях, козырять фразой "наше личное решение", называть главу ОП Андрюшей (просто потому, что в шоу-бизе все друг другу Андрюши, Сережи и Ленуси).

Не понимает, что во всем этом может быть не так.

Я вас уверяю, многие наши с вами знакомые, если встроить их в жизнь Маши Фокиной, с ходу заговорили бы ровно так же, несмотря на вроде бы многолетнюю многоэтажную классовую разницу в возможностях и ресурсах.

Потому что дико популярный народный типаж. Просто украинский шоу-биз слился со своими украинскими потребителями на украинских выборах (и не только Зеленского).

Все справедливо – а вы тут.

Источник: Yevheniy Kuzmenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора