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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Фокин предложил создать на Донбассе временное правительство

Обеспечить безопасность для проведения местных выборов на Донбассе может международный контингент ООН, а для этого необходимо создать на не подконтрольных Киеву территориях временное правительство. Такое мнение высказал заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольд Фокин.

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Фокин: Я предложил использовать мандат Совета Безопасности ООН
Фокин: Я предложил использовать мандат Совета Безопасности ООН
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В не подконтрольных Киеву районах Донбасса необходимо создать временное правительство под эгидой Совета Безопасности ООН до проведения выборов. Такую мысль в интервью "UA:Українське радіо" высказал заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин.

"Я полностью согласен с тем, что, прежде чем проводить выборы, нужно обеспечить безопасность. Здесь нет вопросов. Но каким образом обеспечить безопасность – это должны руководители страны думать. В качестве одного из средств я предложил использовать мандат Совета Безопасности ООН и образовать временное международное правительство на территориях, которые сейчас не подконтрольны Украине", – сказал Фокин.

Временное правительство может действовать год или два, а безопасность в регионе в это время будет обеспечивать миротворческий военный контингент ООН, считает представитель Украины в ТКГ.

"Это, по сути, не новое предложение, о нем уже говорили. Россия согласилась на это средство движения к миру, но сказала, что военный контингент ООН должен быть сосредоточен только на нынешней линии разграничения. Конечно, с этим согласиться нельзя. Надо или такой же контингент разместить на границе с Россией, чтобы прекратить оттуда помощь повстанцам, или по всей территории [ОРДЛО]. В конце концов, в Минских соглашениях написано, что можно сосредоточить войска ООН на линии разграничения и на территории, на которой будут проводиться выборы", – заявил Фокин.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Представители Украины, России, США, Германии и Франции ведут переговоры о размещении миротворцев на Донбассе с сентября 2017 года. Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения.

Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября. Соответствующее постановление было принято 15 июля. В документе сказано, что местные выборы на оккупированных территориях Донбасса и Крыма не состоятся из-за невозможности их организации. Депутаты отметили, что выборы на этих территориях будут назначены отдельным законом в случае прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Избирательный процесс начался 5 сентября.

19 августа глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что Россия поставила ультиматум об изменении постановления, требуя обеспечить проведение выборов в ОРДЛО.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что изменение постановления о выборах может поставить под угрозу избирательный процесс.

11 сентября заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил после переговоров советников глав государств "Нормандской четверки" в Берлине, что Рада должна пересмотреть постановление о местных выборах, ставшее "камнем преткновения". По его словам, постановление о выборах противоречит Минским соглашениям, но не уточнил, в чем состоит противоречие.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 14 сентября опроверг это заявление. "Это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента", – сказал он.

Теги: правительство, Витольд Фокин, Совет Безопасности ООН, миротворцы, выборы на Донбассе, ОРДЛО
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