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Зеленский: В условиях пандемии COVID-19 проблемой номер два, после самого вируса, стало домашнее насилие

В Украине жертвы домашнего насилия нередко не обращаются в соответствующие службы, потому что не верят, что им могут помочь. Такое мнение выразил президент Владимир Зеленский.

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За первые полгода 2020-го полиция получила почти вдвое больше обращений относительно домашнего насилия, чем за такой же период минувшего года
За первые полгода 2020-го полиция получила почти вдвое больше обращений относительно домашнего насилия, чем за такой же период минувшего года
Фото: pixabay.com

Второй проблемой после коронавируса в Украине является домашнее насилие. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с общественными организациями 21 сентября, передает Офис президента Украины.

"В условиях пандемии COVID-19 проблемой номер два, после самого вируса, стало нарастание домашнего насилия. В качестве примера: только за первые полгода полиция получила почти вдвое больше обращений относительно домашнего насилия, чем в прошлом полугодии", – сказал он.

При этом глава государства отметил, что нередко потерпевшие не обращаются в соответствующие службы, потому что не верят, что им могут помочь.

На этой же встрече Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по предупреждению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола, защите прав лиц, пострадавших от такого насилия".

В декабре 2017 года Верховная Рада ввела в Украине уголовную ответственность за домашнее насилие. Закон вступил в силу через год после опубликования. Согласно закону, лицам, совершившим домашнее насилие, могут запретить находиться и проживать с пострадавшим, приближаться к нему на определенное расстояние, звонить или контактировать через третьих лиц. Домашнее насилие наказывается общественными работами на срок от 150 до 240 часов, арестом на срок до шести месяцев, ограничением свободы до пяти лет или лишением свободы до двух лет.

В августе 2020-го в Министерстве внутренних дел заявили, что количество обращений украинцев в Национальную полицию выросло с 68 тыс. за первое полугодие прошлого года до 101 тыс. в этом году. Данный показатель растет не только потому, что проявлений домашнего насилия стало больше, но и потому что жертвы насилия стали чаще обращаться за защитой в соответствующие органы, подчеркнули в МВД.

Теги: Владимир Зеленский, Офис президента Украины, домашнее насилие, пандемия, коронавирус
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