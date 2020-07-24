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ПОЛИТИКА

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об увеличении в сотни раз штрафа за домашнее насилие

Законопроект предлагает внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые предусматривают значительное увеличение штрафа за совершение домашнего насилия.

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Штрафы предлагают увеличить за первое правонарушение от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн, за повторное от 34 тыс. грн до 68 тыс. грн
Штрафы предлагают увеличить за первое правонарушение от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн, за повторное – от 34 тыс. грн до 68 тыс. грн
Фото: pixabay.com

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3908 "О внесении изменений в статью 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно увеличения административной ответственности за совершение домашнего насилия". 

Проект закона, который предусматривает увеличение размера штрафов в сотни раз, подан депутатами во главе с первым заместителем председателя комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, членом депутатской группы "Партия "За будущее" Ириной Констанкевич.

"В качестве одной из мер предупреждения совершения домашнего насилия данным законом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми предусматривается наложение на нарушителей таких санкций, как штраф, или общественные работы, или административный арест", – сказано в пояснительной записке к проекту.

Действующие штрафы за первое совершение правонарушения от 170 до 340 грн, а за повторное в течение года – от 340 до 680 грн.

"В связи с инфляционными процессами в стране и обесцениванием гривны за последние годы такой размер штрафа потерял свою предупредительную и карательную функцию и уже не выступает эффективным средством сдерживания нарушителей. В связи с этим предлагается увеличить данные штрафные санкции таким образом, чтобы они вновь обрели предупредительную и карательную функцию", –  отмечено в записке.

Законопроект предлагает ввести штраф в размере от 1 тыс.  до 2 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн). В случае повторного нарушения увеличить штраф от 2 тыс. до 4 тыс. (от 34 тыс. грн до 68 тыс. грн) необлагаемых налогом минимумов.

6 декабря 2017 года Верховная Рада ввела уголовную ответственность за домашнее насилие. Закон вступил в силу через год после опубликования. Согласно закону, лицам, совершившим домашнее насилие, могут запретить находиться и проживать с пострадавшим, приближаться к нему на определенное расстояние, звонить или контактировать через третьих лиц.

Теги: Верховная Рада, штраф, Ирина Констанкевич, домашнее насилие
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