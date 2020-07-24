В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об увеличении в сотни раз штрафа за домашнее насилие

Законопроект предлагает внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые предусматривают значительное увеличение штрафа за совершение домашнего насилия.

Штрафы предлагают увеличить за первое правонарушение от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн, за повторное – от 34 тыс. грн до 68 тыс. грн Фото: pixabay.com

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3908 "О внесении изменений в статью 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно увеличения административной ответственности за совершение домашнего насилия".

Проект закона, который предусматривает увеличение размера штрафов в сотни раз, подан депутатами во главе с первым заместителем председателя комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, членом депутатской группы "Партия "За будущее" Ириной Констанкевич.

"В качестве одной из мер предупреждения совершения домашнего насилия данным законом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми предусматривается наложение на нарушителей таких санкций, как штраф, или общественные работы, или административный арест", – сказано в пояснительной записке к проекту.

Действующие штрафы за первое совершение правонарушения от 170 до 340 грн, а за повторное в течение года – от 340 до 680 грн.

"В связи с инфляционными процессами в стране и обесцениванием гривны за последние годы такой размер штрафа потерял свою предупредительную и карательную функцию и уже не выступает эффективным средством сдерживания нарушителей. В связи с этим предлагается увеличить данные штрафные санкции таким образом, чтобы они вновь обрели предупредительную и карательную функцию", – отмечено в записке.

Законопроект предлагает ввести штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн). В случае повторного нарушения увеличить штраф от 2 тыс. до 4 тыс. (от 34 тыс. грн до 68 тыс. грн) необлагаемых налогом минимумов.

6 декабря 2017 года Верховная Рада ввела уголовную ответственность за домашнее насилие. Закон вступил в силу через год после опубликования. Согласно закону, лицам, совершившим домашнее насилие, могут запретить находиться и проживать с пострадавшим, приближаться к нему на определенное расстояние, звонить или контактировать через третьих лиц.