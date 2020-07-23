Нардеп от "Слуги народа" отозвал свою подпись под законопроектом "О медиа"

Среди инициаторов законопроекта "О медиа", который подвергся резкой критике профессионального журналистского сообщества Украины, народный депутат Павел Сушко на данный момент не указан. Ранее он был среди инициаторов документа.

Информация о причинах отзыва подписи депутата под законопроектом "О медиа" отсутствует Фото: depositphotos.com

Народный депутат от партии "Слуга народа" Павел Сушко отозвал свою подпись под проектом закона "О медиа" 2693-д. На это обратили внимание "Українські новини".

Среди инициаторов законопроекта Сушко на данный момент не указан, хотя ранее он был в перечне инициаторов, подчеркивает информационное агентство.

Информация о причинах отзыва подписи депутата не указана.

Законопроект "О медиа" подвергся резкой критике профессионального журналистского сообщества. Более 200 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект "О медиа".

1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять законопроект.

Доработанный законопроект (№2693-д) был внесен в Раду 2 июля.

20 июля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что законопроект о медиа нуждается в доработке.