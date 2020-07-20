Законопроект "О медиа" нужно отправить на свалку плохих законодательных инициатив

Дмитрий Разумков, благодарим за позицию по законопроекту №2693-д "О медиа" и, прежде всего, за то, что слышите журналистов и редакции со всей Украины, которые считают, что законопроект невозможно доработать и нужно его отклонить.

Закон об аудиовизуальных медиауслугах вместо действующего закона о телевидении и радиовещании – пожалуйста. Усовершенствование для либерализации норм законов о прессе, об информагентствах, норм законодательства по провайдерам медиауслуг – пожалуйста. Новый закон о Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания, который сделает этот регуляторный орган действительно независимым и, наконец, отменит "политический отбор" – пожалуйста.

Но законопроект №2693-д "О медиа" – на свалку плохих законодательных инициатив!

Источник: Тетяна Котюжинська / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора