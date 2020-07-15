В Интернет-ассоциации Украины выступили против законопроекта о медиа

Нормы законопроекта "О медиа", который продвигают народные депутаты от партии "Слуга народа", не отвечают конституционным правам граждан Украины, об этом заявили в Интернет ассоциации Украины.

Более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо с призывом не поддерживать законопроект Фото: pixabay.com

Организации провайдеров Украины не поддерживают законопроект №2693 "О медиа", инициированный депутатами от партии "Слуга народа", об этом заявил представитель Интернет ассоциации Украины Иван Петухов в Facebook.

"Я как участник и один из инициаторов создания Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ), объединяющей более 220 компаний на рынке, могу утверждать, что ИнАУ всегда последовательно отстаивая свободу слова и конституционные права граждан Украины, выступает против нерадивых и явно тоталитарных норм, продвигаемых сторонниками внешнего управления в Верховной Раде", – отметил он.

По словам Петухова, высказывания от народных депутатов и чиновников, одобряющих законопроект, являются "ложью и манипулированием сознания граждан Украины и международного сообщества".

Законопроект №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был внесен в парламент в декабре прошлого года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа. 19 мая 2020 года Рада отправила его на повторное первое чтение.

Законопроект подвергся резкой критике профессионального журналистского сообщества. Более 200 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект "О медиа". Консультант Совета Европы Криштина Розгони порекомендовала Украине отложить внедрение регулирования интернет-СМИ и подождать, пока Евросоюз разработает и протестирует решения в этой сфере.

Более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо с призывом не поддерживать законопроект.

1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал принять доработанный законопроект в первом чтении.