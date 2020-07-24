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Правительство готово внести законопроект о ратификации Стамбульской конвенции – Стефанишина

Правительство Украины фокусируется на лучшем внедрении законодательства о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями. Об этом заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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Украина одна из первых стран, которая подписала конвенцию в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала
Украина одна из первых стран, которая подписала конвенцию в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала
Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

Правительство Украины планирует внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о ратификации Стамбульской конвенции. Об этом 23 июля на Украинском женском конгрессе заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает Евроинтеграционный портал.

"Сейчас мы сфокусировались на лучшем внедрении этого законодательства, необходимо продемонстрировать на примерах в Украине, что такое законодательство эффективно работает", – сказала Стефанишина.

По ее словам, сегодня Украина на шаг ближе к ратификации Стамбульской конвенции, потому что парламент предыдущего созыва принял законы, которые фактически вводят основные положения Стамбульской конвенции.

Для правительства является приоритетным вопрос обеспечения равенства мужчин и женщин в Украине и борьба с домашним насилием, подчеркнула вице-премьер-министр. 

Украина одна из первых стран, которая подписала конвенцию в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала. Сейчас Стамбульская конвенция ратифицирована более чем в 30 странах, сообщили в Офисе вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции.

Стамбульская конвенция – документ Совета Европы, который был открыт для подписания 11 мая 2011 в Турции. Стамбульская конвенция является первым документом, юридически обязывающим создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин. Страны, присоединившиеся к конвенции, должны криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию.

Теги: Украина, Стамбул, ратификация, насилие, гендерное равенство, Ольга Стефанишина
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