Вице-премьер Стефанишина об открытии границ с ЕС: Чуда не случится

Хотя в Украине самый низкий в Европе уровень смертности от коронавирусной инфекции, границы Евросоюза пока остаются закрытыми для украинцев, сказала вице-премьер-министр Ольга Стефанишина.

Стефанишина рассказал, что Украина и ЕС договорились оперативно обмениваться статистическими данными о распространении коронавируса Скриншот: radiosvoboda.org

Украина и Европейский союз достигли договоренности оперативно обмениваться информацией и статистическими данными о распространении коронавируса, при этом в ближайшее время границы ЕС останутся закрытыми для украинцев и жителей большинства третьих стран. Об этом 7 июля после встречи с представителями Европейской комиссии вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала "Радіо Свобода".

"Я здесь не буду оптимистична. Не случится чуда и мы не проснемся в одно прекрасное утро с границами, открытыми по всей территории ЕС. Это процесс постепенный. Не только процесс диалога здесь, в Брюсселе, но также диалога на двустороннем уровне", – отметила Стефанишина.

Она подчеркнула, что в Украине самый низкий в Европе уровень смертности от коронавируса, кроме того страна "существенно улучшила" мощности по тестированию, что может способствовать постепенному открытию границ.

Украина хочет участвовать в глобальных инициативах, направленных на лечение и вакцинацию против COVID-19, добавила член украинского правительства.

Стефанишина в Брюсселе провела встречи в Еврокомиссии, в частности обсудив подготовку к саммиту Украина – ЕС и финансовую помощь, которую Европейский союз оказывает для борьбы с кризисом и реагирования на чрезвычайные ситуации.

8 июля запланированы ее переговоры в штаб-квартире НАТО и встреча с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.

Украина не вошла в список из 15 стран, гражданам которых разрешили въезд в Евросоюз с 1 июля.