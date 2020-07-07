Экономика ЕС в 2020 году упадет сильнее, чем ожидалось – Еврокомиссия

Об этом говорится в обновленном экономическом прогнозе Еврокомиссии.
"В этом году экономику ЕС ожидает глубокая рецессия из-за пандемии коронавируса, несмотря на быстрые и всеобъемлющие ответные меры как на уровне ЕС, так и на национальном уровне. Поскольку снятие мер по блокировке происходит более медленными темпами, чем предполагалось в нашем весеннем прогнозе, влияние [пандемии] на экономическую активность в 2020 году будет более значительным, чем ожидалось", – говорится в документе.
Весной Еврокомиссия прогнозировала, что экономика еврозоны сократится на 7,7%, в странах ЕС – на 7,4%. Таким образом, прогноз падения ухудшен на 1 процентный пункт для еврозоны и на 1,1 процентного пункта для стран ЕС.
"Рост в 2021 году также будет менее устойчивым, чем прогнозировалось весной", – добавили в ЕК.
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