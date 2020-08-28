Гайтана о бывшей пассии: Я совершала ошибку каждый раз, когда терпела и прощала физическое насилие

Украинская певица Гайтана призналась, что нанимала телохранителя, чтобы защититься от бывшего возлюбленного.

Украинская певица Гайтана рассказала в Instagram, что терпел насилие в отношениях с бывшим возлюбленным.

"Однажды я наняла телохранителя... Это был вынужденный шаг. Мне угрожал бывший. После очередного скандала я вызвала милицию, когда он спал, и, собрав вещи, навсегда исчезла из его жизни", – рассказала она.

По словам певицы, мужчина долго преследовал ее.

"Звонил каждые пять минут, кричал в трубку, что любит, не может без меня жить, и если я не вернусь, обещал покончить с собой... Это были токсичные отношения, которые убивали меня. Я совершала ошибку каждый раз, когда терпела и прощала физическое насилие. Мне понадобились годы, чтобы перестать видеть страшные сны, бояться и снова поверить в себя. Если вас унижают – уходите! Начните новую жизнь! Вы достойны самого лучшего!", – написала она

Гайтана не назвала имени мужчины, со стороны которого терпела насилие. В 2019 году она рассказывала, что у нее были сложные отношения с продюсером Эдуардом Климом, вследствие чего она начала курить марихуану.

Гайтана родилась 24 марта 1979 года в Киеве. До пяти лет она жила в Республике Конго, в Браззавиле, откуда родом ее отец. Певица начала карьеру в 1991 году. В ее дискографии 11 альбомов. Гайтана принимала участие в записи мультфильмов, работала бэк-вокалисткой у Ирины Билык, Таисии Повалий, Ани Лорак, Николая Караченцова, Александра Малинина. Первый сольный альбом певицы вышел в 2003 году.