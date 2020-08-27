"Покачивая бедрами". Гайтана рассказала, как снять напряжение

Украинская певица Гайтана показала, как пританцовывает во время фотосессии.

Украинская певица Гайтана показала в Instagram, как позирует во время фотосессии. В бэкстейдж-ролике певица в светлых брюках пританцовывает под вспышками фотоаппарата.

"Рецепт дня! Снимайте напряжение, покачивая бедрами", – написала она.

Гайтана родилась 24 марта 1979 года в Киеве. До пяти лет она жила в Республике Конго, в Браззавиле, откуда родом ее отец. Певица начала карьеру в 1991 году. В ее дискографии 11 альбомов. Гайтана принимала участие в записи мультфильмов, работала бэк-вокалисткой у Ирины Билык, Таисии Повалий, Ани Лорак, Николая Караченцова, Александра Малинина. Первый сольный альбом певицы вышел в 2003 году.