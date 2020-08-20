Бульвар Шоубиз
 
20 августа, 2020
 
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"Похожа на Тину Тернер". Гайтана позировала в платье с высоким разрезом

По мнению поклонницы украинской певицы Гайтаны, она похожа на американскую исполнительницу Тину Тернер.

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Гайтана: Чудеса происходят каждый день в нашей жизни. Разве это не повод для радости?
Гайтана: Чудеса происходят каждый день в нашей жизни. Разве это не повод для радости?
Фото: gaitanamusic / Instagram

Украинская певица Гайтана поделилась в Instagram снимком в черном макси-платье с высоким разрезом.

"Чудеса происходят каждый день в нашей жизни. Разве это не повод для радости?" – спросила певица.

"Вы красотка! Чем-то похожи на [американскую певицу] Тину Тернер на этом фото", – отметила подписчица yaguzunskaya.

"Роскошнейшая", – прокомментировал kod_28.

Гайтана родилась 24 марта 1979 года в Киеве. До пяти лет она жила в Республике Конго, в Браззавиле, откуда родом ее отец. Певица начала карьеру в 1991 году. В ее дискографии 11 альбомов. Гайтана принимала участие в записи мультфильмов, работала бэк-вокалисткой у Ирины Билык, Таисии Повалий, Ани Лорак, Николая Караченцова, Александра Малинина. Первый сольный альбом певицы вышел в 2003 году.

Теги: Тина Тернер, Гайтана, певица
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