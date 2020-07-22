Гайтана рассказала о своем окружении

По словам украинской певицы Гайтаны, она старается окружать себя людьми с определенными чертами характера, одной из которых является толерантность.

Украинская певица Гайтана на своей странице в Instagram призналась, что выбирает себе окружение из тех людей, кого считает честным и добрым человеком.

"Я окружаю себя добрыми людьми, справедливыми, честными, которые не бросают слов на ветер, в сердце которых есть место состраданию, любви, толерантности, которые против любого насилия", – перечислила певица.

Музыкальная карьера Гайтаны началась в 1991 году, после того как она приняла участие в детском песенном конкурсе – выступив на сцене, певица получила приглашение от украинского композитора Владимира Быстрякова стать участницей ансамбля "Альтана".

Позже Гайтана работала бэк-вокалисткой у Ирины Билык, Таисии Повалий, Ани Лорак, Николая Караченцова, Александра Малинина. Первый сольный альбом певицы вышел в 2003 году.