"Счастье есть". Гайтана показала отдых с мужем на катере

Украинская певица Гайтана поделилась с подписчиками в Instagram фотографиями, на которых ее семья запечатлена во время отдыха на катере.
"Счастье есть", – лаконично подписала снимки артистка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Щастя є Коли літо та є час відпочити з рідними #ukraine @kalynaboats
Гайтана тайно вышла замуж за продюсера Александра Смарта в 2016 году. В начале июля 2017 года у пары родилась дочь.
В интервью порталу "Хочу" муж певицы сообщил, что они с Гайтаной познакомились задолго до свадьбы, но романтические отношения между ними сложились только спустя 25 лет после первой встречи.