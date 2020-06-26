"Счастье есть". Гайтана показала отдых с мужем на катере

Украинская певица Гайтана обнародовала в социальных сетях серию фотографий, на которых она запечатлена в компании дочери Сапфир-Николь и мужа – продюсера Александра Смарта.

Гайтана вышла замуж за отца своей дочери в 2016 году Фото: Гайтана / Facebook

Украинская певица Гайтана поделилась с подписчиками в Instagram фотографиями, на которых ее семья запечатлена во время отдыха на катере.

"Счастье есть", – лаконично подписала снимки артистка.

Гайтана тайно вышла замуж за продюсера Александра Смарта в 2016 году. В начале июля 2017 года у пары родилась дочь.

В июле дочери Гайтаны и Смарта исполнится три года. Фото: gaitanamusic / Instagram



В интервью порталу "Хочу" муж певицы сообщил, что они с Гайтаной познакомились задолго до свадьбы, но романтические отношения между ними сложились только спустя 25 лет после первой встречи.