Killing Me Softly with His Song. Гайтана исполнила знаменитую песню. Аудио

Украинская певица Гайтана спела песню, написанную в 1971 году.

Украинская певица Гайтана спела песню Killing Me Softly with His Song из репертуара Роберты Флэк и The Fugees. Видео исполнения певица опубликовала в Instagram.

"Я люблю музыку о любви. Где каждая строчка пропитана самым прекрасным чувством на земле", – написала она.

Killing Me Softly with His Song была написана в 1971 году композитором Чарльзом Фоксом и поэтом Норманом Гимбелом. В 1974 году эта композиция в исполнении Роберты Флэк получила три премии "Грэмми" в категориях "Лучшая запись года", "Лучшая песня года" и "Лучшее женское вокальное поп-исполнение". В 1997 году версия в исполнении группы The Fugees получила премию "Грэмми" в категории "Лучшее исполнение дуэтом или группой в стиле ритм-н-блюз".

Гайтана родилась 24 марта 1979 года в Киеве. До пяти лет она жила в Республике Конго, в Браззавиле, откуда родом ее отец.

Она принимала участие в конкурсе "Евровидение" от Украины в 2012 году, который проходил в Баку. Заняла 15-е место.