View this post on Instagram

Наконец-то погода позволяет вернуться к велопрогулкам. * Берите своих домашних питомцев, друзей и бегом на улицу заряжаться витамином D и прекрасным настроеним! * @comancheua #Гайтана #bicycle #spring #sun #walk #bike #vitamind