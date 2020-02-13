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13 февраля, 2020
 
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"Женщина на все сто". Гайтана засветила грудь в бюстгальтере

Украинская певица Гайтана поделилась снимком, на котором демонстрирует декольте.

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Гайтана: Я королева
Гайтана: Я королева
Фото: gaitana_music / Instagram

Украинская певица Гайтана обнародовала в Instagram фото, на котором запечатлена в бежевом бюстгальтере. 

"Мой папа всегда спрашивает о взаимоотношениях с моим мужем. Он хочет знать все: какую пищу я готовлю для него, слежу ли я за его настроением... Папа говорит, что женщина должна заботиться о своем муже, как о своих волосах. В Конго (Браззавиль) вы никогда не увидите женщину без изысканной прически, каждый день женщина выглядит, как королева", – написала она и отметила пост хештегами "я королева" и "женщина на все сто".

Гайтана родилась 24 марта 1979 года в Киеве. До пяти лет она жила в Республике Конго, в Браззавиле, откуда родом ее отец.

Она принимала участие в конкурсе "Евровидение" от Украины в 2012 году, который проходил в Баку. Заняла 15-е место.

Гайтана замужем за продюсером Алексом Смартом. Она родила от него дочь Сапфир-Николь в начале июля 2017 года.

Теги: Гайтана
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