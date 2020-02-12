Гайтана сняла на видео свою тренировку

Украинская певица Гайтана сняла ролик в спортзале, продемонстрировав прыжки и боксирование руками.

Гайтана: Сладости нужны!!! Ведь они отличные мотиваторы для спорта Фото: gaitana_music / Instagram

Украинская певица Гайтана обнародовала в Instagram видео своей тренировки.

"Сладости нужны!!! Ведь они отличные мотиваторы для спорта. Сладкоежки меня поймут", – написала она.

В ролике певица выполняет приставные прыжки и боксирует руками в воздух.

Гайтана родилась 24 марта 1979 года в Киеве. До пяти лет она жила в Республике Конго, в Браззавиле, откуда родом ее отец.

Она принимала участие в конкурсе "Евровидение" от Украины в 2012 году, который проходил в Баку. Заняла 15-е место.