"Сніг". Вышел клип Гайтаны. Видео

Украинская певица Гайтана на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Сніг". Режиссер – Семен Горов. Он также исполнил в клипе роль мужчины, предающегося в одиночестве своим воспоминаниям. "Новая музыкальная премьера – это история о каждом из нас: наши надежды и мечты, давние воспоминания и желания, сны, которые становятся реальностью, и о неподдельной любви, которая, как первый снег, всегда внезапная, но долгожданная", – прокомментировала премьеру Гайтана.
Гайтана: Это история о каждом из нас: наши надежды и мечты, давние воспоминания и желания, сны, которые становятся реальностью, и о неподдельной любви, которая, как первый снег, всегда внезапная, но долгожданная
Скриншот: Gaitana / YouTube
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