Бульвар Шоубиз
 
17 августа, 2020
 
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"Наверное, с Могилевской сговорились". Гайтана стала блондинкой

Украинская певица Гайтана сменила образ, превратившись в блондинку.

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Гайтана: Время перемен
Гайтана: Время перемен
Фото: Гайтана / Facebook

Украинская певица Гайтана 16 августа на своей странице в Instagram разместила ролик, на котором запечатлена светловолосой. 

"Время перемен", – подписала публикацию певица, которая до смены имиджа была темноволосой. 

"Неожиданно, но хорошо. Наверное, с Могилевской сговорились?" – отреагировали ее поклонники, подразумевая, вероятно, то, что в начале июля коллега Гайтаны осветлила волосы, превратившись в блондинку.

"Какая красотка в блонде", – оценили перемены во внешности Гайтаны фолловеры. 

Музыкальная карьера Гайтаны началась в 1991 году, после того, как она приняла участие в детском песенном конкурсе – выступив на сцене, певица получила приглашение от украинского композитора Владимира Быстрякова стать участницей ансамбля "Альтана".

Позже Гайтана работала бэк-вокалисткой у Ирины БилыкТаисии ПовалийАни ЛоракНиколая КараченцоваАлександра Малинина. Первый сольный альбом певицы вышел в 2003 году.

Теги: Наталья Могилевская, Гайтана, певица
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