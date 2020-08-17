"Наверное, с Могилевской сговорились". Гайтана стала блондинкой

Украинская певица Гайтана сменила образ, превратившись в блондинку.

Украинская певица Гайтана 16 августа на своей странице в Instagram разместила ролик, на котором запечатлена светловолосой.

"Время перемен", – подписала публикацию певица, которая до смены имиджа была темноволосой.

"Неожиданно, но хорошо. Наверное, с Могилевской сговорились?" – отреагировали ее поклонники, подразумевая, вероятно, то, что в начале июля коллега Гайтаны осветлила волосы, превратившись в блондинку.

"Какая красотка в блонде", – оценили перемены во внешности Гайтаны фолловеры.

Музыкальная карьера Гайтаны началась в 1991 году, после того, как она приняла участие в детском песенном конкурсе – выступив на сцене, певица получила приглашение от украинского композитора Владимира Быстрякова стать участницей ансамбля "Альтана".

Позже Гайтана работала бэк-вокалисткой у Ирины Билык, Таисии Повалий, Ани Лорак, Николая Караченцова, Александра Малинина. Первый сольный альбом певицы вышел в 2003 году.