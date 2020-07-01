"Я верю, что наступила белая полоса". Могилевская стала блондинкой

Украинская певица Наталья Могилевская на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена со светлыми распущенными волосами.
"Скажите, с кем случалось психануть, подстричься или покрасить волосы во времена перемен? Да, это экспериментальный образ. Не буду скрывать, в моей жизни произошли серьезные перемены. Но я верю, что наступила белая полоса, и вместе с ней родилась песня "Белый самолет" и белоснежные волосы, это летнее, яркое, солнечное настроение. Я готовлю очень много нового материала, который всех порадует и удивит", – написала она.
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Скажите, с кем случалось психануть, подстричься или покрасить волосы во времена перемен? Да, это экспериментальный образ. Не буду скрывать, в моей жизни произошли серьёзные перемены. Но я верю, что наступила белая полоса, и вместе с ней родилась песня “Белый самолет” и белоснежные волосы, это летнее, яркое, солнечное настроение. Я готовлю очень много нового материала, который всех порадует и удивидит. #могилевская #легендаалексеевна #белыйсамолет #женщинаблондинка
Натуральный цвет волос певицы – русый.
В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины. Первый музыкальный альбом певицы "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. За годы музыкальной карьеры Могилевская выпустила 10 альбомов.
В июне певица презентовала музыкальный фильм о любви, в котором исполнила главную роль.