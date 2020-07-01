"Я верю, что наступила белая полоса". Могилевская стала блондинкой

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась снимком в новом образе.

Могилевская: Скажите, с кем случалось психануть, подстричься или покрасить волосы во времена перемен? Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Украинская певица Наталья Могилевская на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена со светлыми распущенными волосами.

"Скажите, с кем случалось психануть, подстричься или покрасить волосы во времена перемен? Да, это экспериментальный образ. Не буду скрывать, в моей жизни произошли серьезные перемены. Но я верю, что наступила белая полоса, и вместе с ней родилась песня "Белый самолет" и белоснежные волосы, это летнее, яркое, солнечное настроение. Я готовлю очень много нового материала, который всех порадует и удивит", – написала она.

Натуральный цвет волос певицы – русый.

В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины. Первый музыкальный альбом певицы "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. За годы музыкальной карьеры Могилевская выпустила 10 альбомов.

В июне певица презентовала музыкальный фильм о любви, в котором исполнила главную роль.