Могилевская в шезлонге рассказала об идеальном времени для романтического свидания

Украинская певица Наталья Могилевская на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена лежащей в шезлонге в платье черного цвета.
"Самое волшебное и романтическое время в году по праву принадлежит летним вечерам", – подписала снимок артистка.
По словам Могилевской, идеальным вариантом проведения летнего вечера является свидание с мужчиной в жаркой пустыне под нежную музыку.
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Самое волшебное и романтическое время в году по праву принадлежит летним вечерам. Мои * идеальныи * летнии * вечер - это свидание с любимым мужчинои * , под мягкую, нежную боссанову с прохладными дудками в жаркои * пустыне. Именно такои * красотои * и нежностью пропитан альбом #ЛюбовТоВеликаСила, которыи * я подарила всем вам для романтических свидании * . Музыка для поцелуев и для ваших встреч... * Мои дорогие, а какои * для вас лучшии * летнии * вечер? Сидеть на берегу моря и загадывать желание? Или наслаждаться на летнеи * террасе любимого заведения с чашечкои * кофе? Или лежать на пледе в парке с любимым человеком? #могилевская #натальямогилевская #легендаалексеевна #летнийвечер #отдых #relax #goodtimes
В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины. Первый музыкальный альбом певицы "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. За годы музыкальной карьеры Могилевская выпустила 10 альбомов.
В июне певица презентовала музыкальный фильм о любви, в котором исполнила главную роль.
Могилевская дважды была замужем. После развода в 2011 году со своим вторым мужем, бизнесменом Егором Долининым певица не афиширует подробности личной жизни.