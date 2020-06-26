Могилевская в шезлонге рассказала об идеальном времени для романтического свидания

По словам украинской певицы Натальи Могилевской, для идеального свидания нужны три составляющие, одна из которых – нежная музыка.

Украинская певица Наталья Могилевская на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена лежащей в шезлонге в платье черного цвета.

"Самое волшебное и романтическое время в году по праву принадлежит летним вечерам", – подписала снимок артистка.

По словам Могилевской, идеальным вариантом проведения летнего вечера является свидание с мужчиной в жаркой пустыне под нежную музыку.

В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины. Первый музыкальный альбом певицы "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. За годы музыкальной карьеры Могилевская выпустила 10 альбомов.

В июне певица презентовала музыкальный фильм о любви, в котором исполнила главную роль.

Могилевская дважды была замужем. После развода в 2011 году со своим вторым мужем, бизнесменом Егором Долининым певица не афиширует подробности личной жизни.