Могилевская исполнила главную роль в музыкальном фильме о любви
Украинская певица Наталья Могилевская презентовала музыкальный мини-фильм "Любов – то велика сила", состоящий из пяти песен. Презентация фильма посвящена выходу джазового альбома певицы. Видеоработа, снятая режиссером Германом Неновым, опубликована на канале артистки в YouTube. Мужскую роль в фильме сыграл актер и хореограф Алексей Бусько. По словам Могилевской, сюжет картины она придумала во время карантина. "Это история любви. Люди оказалась на самоизоляции лицом к лицу со своими проблемами, сложностями и с их любовью. Этот фильм о том, может ли любовь выжить взаперти", – описала певица сюжетную линию.
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