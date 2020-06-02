"Где бы я еще нашла 24 часа на творчество?". Могилевская во время карантина записала альбом

В новый альбом украинской певицы Натальи Могилевской войдут ее известные песни в джазовой обработке.

Могилевская: Я написала целый альбом и изменила свою жизнь на жизнь танцовщицы Скриншот: Світське життя / YouTube

Украинская певица Наталья Могилевская в интервью программе "Світське життя" на "1+1" рассказала о своем джазовом альбоме "Любов – то велика сила".

В пластинку вошли известные песни Могилевской в джазовой обработке.

"Где бы я еще нашла 24 часа на творчество? Я написала целый альбом и изменила свою жизнь на жизнь танцовщицы. Я танцевала на карантине везде, даже на кухне и в ванной комнате", – рассказала Могилевская.

Она в студии программы продемонстрировала, как танцует во время занятий домашними делами. Певица продемонстрировала, как танцует со шваброй, с половником в руке, с лейкой и в душевой кабине.

ВИДЕО

Видео: Mogylevskaya / YouTube

Наталья Могилевская родилась 2 августа 1975 года. В 2004 году она получила звание народной артистки Украины. Первый музыкальный альбом певицы "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. За годы музыкальной карьеры Могилевская выпустила 10 альбомов.