Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
02 июня, 2020
 
Новости

"Где бы я еще нашла 24 часа на творчество?". Могилевская во время карантина записала альбом

В новый альбом украинской певицы Натальи Могилевской войдут ее известные песни в джазовой обработке.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Могилевская: Я написала целый альбом и изменила свою жизнь на жизнь танцовщицы
Могилевская: Я написала целый альбом и изменила свою жизнь на жизнь танцовщицы
Скриншот: Світське життя / YouTube

Украинская певица Наталья Могилевская в интервью программе "Світське життя" на "1+1" рассказала о своем джазовом альбоме "Любов – то велика сила".

В пластинку вошли известные песни Могилевской в джазовой обработке.

"Где бы я еще нашла 24 часа на творчество? Я написала целый альбом и изменила свою жизнь на жизнь танцовщицы. Я танцевала на карантине везде, даже на кухне и в ванной комнате", – рассказала Могилевская. 

Она в студии программы продемонстрировала, как танцует во время занятий домашними делами. Певица продемонстрировала, как танцует со шваброй, с половником в руке, с лейкой и в душевой кабине.

ВИДЕО
Видео: Mogylevskaya / YouTube

Наталья Могилевская родилась 2 августа 1975 года. В 2004 году она получила звание народной артистки Украины. Первый музыкальный альбом певицы "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. За годы музыкальной карьеры Могилевская выпустила 10 альбомов.

Теги: Наталья Могилевская, певица, альбом
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Борьба с неплатежами за газ и коммунальные услуги будет усилена". Что Украина обещает МВФ в обмен на новый кредит. Документ
"Борьба с неплатежами за газ и коммунальные услуги будет усилена". Что Украина обещает МВФ в обмен на новый кредит. Документ
Наталия ДВАЛИ
"Я буду помогать вам". Что известно о возможном новом после США в Украине генерале Ките Дейтоне. Главное
"Я буду помогать вам". Что известно о возможном новом после США в Украине генерале Ките Дейтоне. Главное
Наталия ДВАЛИ
  Кравчук: Я бы сказал Путину: "Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Советую вам поменять свои взгляды или уйти"
  Кравчук: Я бы сказал Путину: "Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Советую вам поменять свои взгляды или уйти"
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS