"Крутой мем". Поклонники пошутили над фото Могилевской. Певица оценила их юмор

Украинская певица Наталья Могилевская оценила юмор поклонников, совместивших ее фотографию, на которой она позирует, прикрыв один глаз ладонью, с таблицей для проверки остроты зрения. Мем певица обнародовала на своей странице в Instagram.
"Отличный юмор! Уважаю и люблю своих фанов. Очень крутой мем!" – написала она.
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Отличный юмор! Уважаю и люблю своих фанов. Очень крутои * мем! У кого еще есть идеи? Выкладываи * те свои работы, отмечаи * те меня и ставьте тег #могилевскаямем Лучшие работы буду публиковать в стори. P.S. Уже на днях ждите от меня сюрприз! Как думаете какои * ? #могилевская #натальямогилевская #легендаалексеевна #фан #мем #юмор #позитив
Наталья Могилевская родилась 2 августа 1975 года. В 2004 году она получила звание народной артистки Украины. Первый музыкальный альбом певицы "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. За годы музыкальной карьеры Могилевская выпустила 10 альбомов.