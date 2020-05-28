"Крутой мем". Поклонники пошутили над фото Могилевской. Певица оценила их юмор

Украинская певица Наталья Могилевская обнародовала мем, в создании которого было использовано ее фото.

Украинская певица Наталья Могилевская оценила юмор поклонников, совместивших ее фотографию, на которой она позирует, прикрыв один глаз ладонью, с таблицей для проверки остроты зрения. Мем певица обнародовала на своей странице в Instagram.

"Отличный юмор! Уважаю и люблю своих фанов. Очень крутой мем!" – написала она.

Наталья Могилевская родилась 2 августа 1975 года. В 2004 году она получила звание народной артистки Украины. Первый музыкальный альбом певицы "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. За годы музыкальной карьеры Могилевская выпустила 10 альбомов.