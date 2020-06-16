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16 июня, 2020
 
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"Відірватись від землі". Дочь Ющенко обнародовала клип на песню в собственном исполнении. Видео

Дочь третьего украинского президента Виктора Ющенко Виталина на своем YouTube-канале опубликовала клип на песню "Відірватись від землі". Эта композиция из репертуара украинской певицы Натальи Могилевской. "Для меня это была нереальная творческая авантюра. Я совсем не пою и не имела таких амбиций, но Наталья Могилевская вместе с Владимиром Бебешко и покойным ныне Максом Паперником уговорили меня. На самом деле, они проделали огромную работу, и только 13 лет спустя я решилась публично показать этот клип", – рассказала в комментарии изданию Viva! дочь четвертого президента. Клип снимали в одном из киевских аэропортов. "Для меня это было как прыжок с парашютом. Я не планирую делать карьеру певицы, это просто счастливое мгновение, которым хотелось поделиться с вами. Не судите строго", – добавила она.

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Виталина Ющенко: Для меня это было как прыжок с парашютом
Виталина Ющенко: Для меня это было как прыжок с парашютом
Фото: Vitalina Yuschenko / Facebook

видео

Видео: Vitalina Yuschenko / YouTube
Теги: Виктор Ющенко, аэропорт, видео, клип, Наталья Могилевская, певица, Виталина Ющенко
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