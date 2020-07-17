Деми Мур показала, как гримеры превращают ее в платиновую блондинку

57-летняя актриса Деми Мур сняла на видео работу гримера, которая с помощью укладки и парика превратила ее в платиновую блондинку.

57-летняя американская актриса Деми Мур на своей странице в Instagram обнародовала видео, на котором запечатлен процесс ее превращения из брюнетки в блондинку.

"Добро пожаловать, Линда", – подписала ролик актриса, подразумевая героиню сериала "Дивный новый мир", роль которой играет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Becoming Linda! #BraveNewWorld Публикация от Demi Moore (@demimoore) 16 Июл 2020 в 4:59 PDT

"Дивный новый мир" – экранизация романа английского писателя Олдоса Хаксли "О дивный новый мир". События фильма разворачиваются в Лондоне, жители которого руководствуются культом потребления. Однажды два человека оказываются вне привычного мира и понимают, что жизнь может быть другой. Премьера тизера состоялась в апреле 2020 года, но дата премьеры пока еще не названа.