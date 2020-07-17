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17 июля, 2020
 
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Деми Мур показала, как гримеры превращают ее в платиновую блондинку

57-летняя актриса Деми Мур сняла на видео работу гримера, которая с помощью укладки и парика превратила ее в платиновую блондинку.

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Мур играет в сериале роль блондинки Линды
Мур играет в сериале роль блондинки Линды
Фото: demimoore / Instagram

57-летняя американская актриса Деми Мур на своей странице в Instagram обнародовала видео, на котором запечатлен процесс ее превращения из брюнетки в блондинку. 

"Добро пожаловать, Линда", – подписала ролик актриса, подразумевая героиню сериала "Дивный новый мир", роль которой играет. 

"Дивный новый мир" – экранизация романа английского писателя Олдоса Хаксли "О дивный новый мир". События фильма разворачиваются в Лондоне, жители которого руководствуются культом потребления. Однажды два человека оказываются вне привычного мира и понимают, что жизнь может быть другой. Премьера тизера состоялась в апреле 2020 года, но дата премьеры пока еще не названа. 

Теги: кино, Лондон, Деми Мур, актриса
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