"Это секс". "Холостячка" Мишина из шатенки превратилась в блондинку

Первая героиня женской версии шоу "Холостяк" украинская актриса Ксения Мишина обнародовала фото, на котором запечатлена блондинкой.

Украинская актриса Ксения Мишина, которая стала главной героиней проекта канала СТБ "Холостячка", разместила в Instagram фото, на котором запечатлена со светлым цветом волос.

"Подумаю", – коротко подписала фото артистка, визитной карточкой которой являются длинные волосы темного цвета.

"Вы и в темном, и в светлом цвете эффектная", – прокомментировали публикацию подписчики.

"Не стоит", – считают пользователи соцсети.

"Ну это секс!" – уверены фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Подумаю ... * Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua) 15 Июл 2020 в 3:50 PDT

Мишина стала широко известна после роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ "Крепостная".

В настоящее время актриса не замужем – она одна воспитывает восьмилетнего сына Платона.

Об участии Мишиной в проекте "Холостячка" стало известно 1 июня. Премьера шоу состоится осенью 2020 года.