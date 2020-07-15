"Это секс". "Холостячка" Мишина из шатенки превратилась в блондинку

Украинская актриса Ксения Мишина, которая стала главной героиней проекта канала СТБ "Холостячка", разместила в Instagram фото, на котором запечатлена со светлым цветом волос.
"Подумаю", – коротко подписала фото артистка, визитной карточкой которой являются длинные волосы темного цвета.
"Вы и в темном, и в светлом цвете эффектная", – прокомментировали публикацию подписчики.
"Не стоит", – считают пользователи соцсети.
"Ну это секс!" – уверены фолловеры.
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Мишина стала широко известна после роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ "Крепостная".
В настоящее время актриса не замужем – она одна воспитывает восьмилетнего сына Платона.
Об участии Мишиной в проекте "Холостячка" стало известно 1 июня. Премьера шоу состоится осенью 2020 года.