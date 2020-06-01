Победительница "Танцев со звездами" Мишина будет искать любовь в проекте "Холостячка"

Украинская актриса Ксения Мишина станет первой героиней женской версии проекта "Холостяк". Премьера шоу "Холостячка", во время которого несколько мужчин будут бороться за сердце главной героини, состоится осенью на канале СТБ.

Мишина: Я действительно верю, что любовь можно встретить везде Фото: misha.k.ua / Instagram

Участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1", украинская актриса Ксения Мишина станет первой героиней шоу "Холостячка", которое будет выходить в эфире канала СТБ. Об этом актриса рассказала в Instagram.

"Я стала первой украинской холостячкой. Для меня это и честь, и волнение. Опережая ваши вопросы – да, я действительно верю, что любовь можно встретить везде. И на проекте в том числе. Я привыкла к камерам. Они – огромная часть моей жизни. Но в этот раз на экране вы увидите не роль, которую я буду играть, а меня настоящую", – рассказала актриса.

По словам Мишиной, в настоящее время телеканал проводит кастинг среди мужчин, которые будут претендовать на ее любовь. Заполнить анкету можно на сайте телеканала.

Премьера шоу состоится осенью 2020 года, сообщает сайт СТБ.

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она актриса Киевского академического Молодого театра.

Мишина стала широко известна как исполнительница роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ "Крепостная".

Мишина не замужем – актриса одна воспитывает восьмилетнего сына Платона.