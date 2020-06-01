Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
01 июня, 2020
 
Новости

Победительница "Танцев со звездами" Мишина будет искать любовь в проекте "Холостячка"

Украинская актриса Ксения Мишина станет первой героиней женской версии проекта "Холостяк". Премьера шоу "Холостячка", во время которого несколько мужчин будут бороться за сердце главной героини, состоится осенью на канале СТБ.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мишина: Я действительно верю, что любовь можно встретить везде
Мишина: Я действительно верю, что любовь можно встретить везде
Фото: misha.k.ua / Instagram

Участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1", украинская актриса Ксения Мишина станет первой героиней шоу "Холостячка", которое будет выходить в эфире канала СТБ. Об этом актриса рассказала в Instagram.

"Я стала первой украинской холостячкой. Для меня это и честь, и волнение. Опережая ваши вопросы – да, я действительно верю, что любовь можно встретить везде. И на проекте в том числе. Я привыкла к камерам. Они – огромная часть моей жизни. Но в этот раз на экране вы увидите не роль, которую я буду играть, а меня настоящую", – рассказала актриса. 

По словам Мишиной, в настоящее время телеканал проводит кастинг среди мужчин, которые будут претендовать на ее любовь. Заполнить анкету можно на сайте телеканала. 

Премьера шоу состоится осенью 2020 года, сообщает сайт СТБ.

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она актриса Киевского академического Молодого театра.

Мишина стала широко известна как исполнительница роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ "Крепостная". 

Мишина не замужем – актриса одна воспитывает восьмилетнего сына Платона. 

Теги: Украина, СТБ, Холостяк, актриса, Ксения Мишина, Холостячка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Я буду помогать вам". Что известно о возможном новом после США в Украине генерале Ките Дейтоне. Главное
"Я буду помогать вам". Что известно о возможном новом после США в Украине генерале Ките Дейтоне. Главное
Наталия ДВАЛИ
  Кравчук: Я бы сказал Путину: "Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Советую вам поменять свои взгляды или уйти"
  Кравчук: Я бы сказал Путину: "Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Советую вам поменять свои взгляды или уйти"
Алеся БАЦМАН
Записки бывшего подполковника КГБ: Карьера в спецслужбе "от сохи" – от гражданского служащего до оперативного уполномоченного
Записки бывшего подполковника КГБ: Карьера в спецслужбе "от сохи" – от гражданского служащего до оперативного уполномоченного
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS