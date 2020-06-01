Победительница "Танцев со звездами" Мишина будет искать любовь в проекте "Холостячка"

Участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1", украинская актриса Ксения Мишина станет первой героиней шоу "Холостячка", которое будет выходить в эфире канала СТБ. Об этом актриса рассказала в Instagram.
"Я стала первой украинской холостячкой. Для меня это и честь, и волнение. Опережая ваши вопросы – да, я действительно верю, что любовь можно встретить везде. И на проекте в том числе. Я привыкла к камерам. Они – огромная часть моей жизни. Но в этот раз на экране вы увидите не роль, которую я буду играть, а меня настоящую", – рассказала актриса.
По словам Мишиной, в настоящее время телеканал проводит кастинг среди мужчин, которые будут претендовать на ее любовь. Заполнить анкету можно на сайте телеканала.
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Мы живем в стране, где мужчины и женщины имеют равные права. Мы можем занимать одинаковые должности, добиваться высот, имеем право голоса. Мы живем в прекрасное время больших возможностей. Сегодня состоялось пост-шоу 10 сезона романтического реалити Холостяк, во время которого рассказали важную для меня новость. @stbua объявил новый проект, в котором искать свою любовь будет не мужчина, а женщина. Я стала первой украинской #Холостячкой. Для меня это и честь, и волнение. Опережая ваши вопросы - да, я действительно верю, что любовь можно встретить везде. И на проекте, в том числе. Я привыкла к камерам. Они - огромная часть моей жизни. Но в этот раз на экране вы увидите не роль, которую я буду играть, а меня настоящую. Конечно, мне волнительно открываться перед миллионами зрителей, поэтому я надеюсь на вашу поддержку, теплые слова и до встречи совсем скоро. P.S. Всю дополнительную информацию СТБ расскажет совсем скоро. А пока идет кастинг мужчин. На сайте @stbua можно заполнить анкету.
Премьера шоу состоится осенью 2020 года, сообщает сайт СТБ.
Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она актриса Киевского академического Молодого театра.
Мишина стала широко известна как исполнительница роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ "Крепостная".
Мишина не замужем – актриса одна воспитывает восьмилетнего сына Платона.