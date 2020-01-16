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16 января, 2020
 
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"Короче, я сдалась". Победительница "Танцев со звездами" Мишина разрешила сыну покрасить волосы в голубой цвет

Участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1", украинская актриса Ксения Мишина показала эксперименты со стилем ее сына.

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Мишина: Готовлюсь теперь к разговорам с директрисой и классным руководителем. Но все же не передать уровень счастья и радостных криков
Мишина: Готовлюсь теперь к разговорам с директрисой и классным руководителем. Но все же не передать уровень счастья и радостных криков
Фото: misha.k.ua / Instagram

Участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1", украинская актриса Ксения Мишина поделилась в Instagram совместным снимком со своим восьмилетним сыном Платоном.

На фото мальчик запечатлен с голубыми волосами.

"Короче, я сдалась. После многочисленных просьб и уговоров этого пацанчика я согласилась на эксперимент по смене стиля и цвета волос. ⠀ Готовлюсь теперь к разговорам с директрисой и классным руководителем. Но все же не передать уровень счастья и радостных криков", – написала она.

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она актриса Киевского академического Молодого театра.

Мишина стала широко известна как исполнительница роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ "Крепостная".

С отцом своего сына Платона Мишина не живет.

Теги: актриса, Танцы со звездами, Ксения Мишина
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