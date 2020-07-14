"Холостячка" Мишина: Почему считается, что встретить свою любовь в офисе – нормально, а на реалити – нереально? Я буду жить этот проект

Украинская актриса Ксения Мишина, которая стала главной героиней проекта канала СТБ "Холостячка", заявила в Instagram, что готова воспользоваться возможностью встретить своего избранника во время съемок шоу.
По словам Мишиной, она верит, что партнеры по съемочной площадке могут стать партнерами в реальной жизни.
"Почему считается, что встретить свою любовь в офисе, в клубе, в путешествии – нормально, а на романтическом реалити – нереально? А я верю! Верю, что любовь можно встретить в любую секунду, в самом необычном месте. Я верю, что, если ко мне приходит такая возможность, я должна ее использовать", – написала актриса.
Мишина отметила, что съемки в проекте станут для нее новым опытом.
"Впервые перед камерами я не стану играть, а буду искренней и максимально откровенной. Я буду жить этот проект. Я смело откликаюсь на этот вызов, потому что мне уже очень хочется побыть слабой и нежной!" – призналась она.
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Холостячка * Чем ближе к старту проект, тем волнительнее мне становится. Знаю, часть из вас настроены скептически. Но я чувствую совсем иное... Знаете, как часто бывает, что партнеры по съемочной площадке становятся партнерами по жизни? Почему считается, что встретить свою любовь в офисе, в клубе, в путешествии - нормально, а на романтическом реалити нереально? А я верю! Я верю в то, что свою любовь можно встретить в любую секунду, в самом необычном месте. Я не живу ожиданием, стараюсь любить каждую минуту моей жизни и искренне верю в то, что если ко мне приходит такая возможность, я должна ее использовать. * Я знаю, что там, за поворотом нового проекта, не только телекамеры и привычный свет софитов, там еще будут люди. Люди, со своими живыми историями, ценностями, мечтами и страхами. Живые, настоящие, разные, но объединённые смелостью показать себя и свои чувства на всю страну. * И я хочу увидеть их. Раньше я больше смотрела на себя, мне было важно получать, но как только я осознала, что готова посмотреть на мужчину, проект сам меня нашел. Так что, кто его знает?! Конечно, для меня это тоже вызов со всех сторон, но я его принимаю. Впервые перед камерами я не стану играть, я буду искренней и максимально откровенной... Я буду искренней и открытой, потому что не вижу иного смысла идти в такое приключение. Я буду жить этот проект. Я смело откликаюсь на этот вызов, потому что мне уже очень хочется побыть слабой и нежной! * Знаю никто, кроме меня не поймет, какой человек мне нужен, это решение только мое и моих внутренних ощущений. Но все же : какого мужчину вы видите рядом со мной? Поделитесь своими мыслями * Фотограф: @mariya.bulannaya Стилист: @miraonstyle MUAH: @santa_smolina
Мишина стала широко известна после роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ "Крепостная".
В настоящее время актриса не замужем – она одна воспитывает восьмилетнего сына Платона.
Об участии Мишиной в проекте "Холостячка" стало известно 1 июня. Премьера шоу состоится осенью 2020 года.