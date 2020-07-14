"Холостячка" Мишина: Почему считается, что встретить свою любовь в офисе – нормально, а на реалити – нереально? Я буду жить этот проект

Первая героиня женской версии шоу "Холостяк" украинская актриса Ксения Мишина верит, что встретит своего избранника во время съемок проекта.

Мишина: Впервые перед камерами я не стану играть Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина, которая стала главной героиней проекта канала СТБ "Холостячка", заявила в Instagram, что готова воспользоваться возможностью встретить своего избранника во время съемок шоу.

По словам Мишиной, она верит, что партнеры по съемочной площадке могут стать партнерами в реальной жизни.

"Почему считается, что встретить свою любовь в офисе, в клубе, в путешествии – нормально, а на романтическом реалити – нереально? А я верю! Верю, что любовь можно встретить в любую секунду, в самом необычном месте. Я верю, что, если ко мне приходит такая возможность, я должна ее использовать", – написала актриса.

Мишина отметила, что съемки в проекте станут для нее новым опытом.

"Впервые перед камерами я не стану играть, а буду искренней и максимально откровенной. Я буду жить этот проект. Я смело откликаюсь на этот вызов, потому что мне уже очень хочется побыть слабой и нежной!" – призналась она.

Мишина стала широко известна после роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ "Крепостная".

В настоящее время актриса не замужем – она одна воспитывает восьмилетнего сына Платона.

Об участии Мишиной в проекте "Холостячка" стало известно 1 июня. Премьера шоу состоится осенью 2020 года.