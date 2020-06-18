"Холостячка" Мишина рассказала об изматывающей борьбе в ее жизни

Украинская актриса Ксения Мишина, которая утверждена на роль главной героини в шоу "Холостячка", заявила, что запретила себе бороться и защищаться.

Мишина: Всегда выбирайте себя, как это сделала я Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 18 июня отмечает день рождения – ей исполнился 31 год. На своей странице в Instagram актриса обнародовала послание, адресованное самой себе.

"У меня есть самая лучшая подруга. Она так много раз выбирала бороться, подниматься, защищаться, что однажды обнаружила себя очень грустной и уставшей. Я заметила ее именно в этот момент и с того раза больше никогда не позволяла ей выбирать борьбу", – написала Мишина.

По словам актрисы, только после этого она почувствовала, что у нее особенный путь в жизни.

"В свой день рождения хочу сказать вам и себе: "Дорогие мои, все, что у вас по-настоящему ценного есть в жизни, – это вы! С сегодняшнего дня и всегда выбирайте себя, как это сделала я!" – написала актриса.

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она актриса Киевского академического Молодого театра.

Мишина стала широко известна как исполнительница роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ "Крепостная".

Мишина не замужем – актриса одна воспитывает восьмилетнего сына Платона.

1 июня стало известно, что Мишина утверждена на роль главной героини в шоу "Холостячка", которое будет выходить в эфире канала СТБ осенью 2020 года.