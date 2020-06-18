"Холостячка" Мишина рассказала об изматывающей борьбе в ее жизни

Украинская актриса Ксения Мишина 18 июня отмечает день рождения – ей исполнился 31 год. На своей странице в Instagram актриса обнародовала послание, адресованное самой себе.
"У меня есть самая лучшая подруга. Она так много раз выбирала бороться, подниматься, защищаться, что однажды обнаружила себя очень грустной и уставшей. Я заметила ее именно в этот момент и с того раза больше никогда не позволяла ей выбирать борьбу", – написала Мишина.
По словам актрисы, только после этого она почувствовала, что у нее особенный путь в жизни.
"В свой день рождения хочу сказать вам и себе: "Дорогие мои, все, что у вас по-настоящему ценного есть в жизни, – это вы! С сегодняшнего дня и всегда выбирайте себя, как это сделала я!" – написала актриса.
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У меня есть самая лучшая подруга. Жаль поняла я насколько она потрясающая не так давно. Эта девочка, которои * я восхищаюсь и которую благодарю каждыи * день. Она так много раз выбирала бороться, подниматься, защищаться, что однажды обнаружила себя очень грустнои * и уставшеи * . Я заметила ее именно в этот момент и с того раза, больше никогда не позволяла еи * выбирать борьбу. Я смотрела на нее * и понимала, что именно благодаря еи * у меня есть все! Все о чем мечтаю я получаю благодаря этои * малышке, своему внутреннему ребе * нку. * Сегодня, наш с неи * день! Я благодарю и желаю себе больше никогда не бороться! Всегда чувствовать то, насколько вселенная любит меня и заботится, благодарить ежесекундно звезду, под которои * я родилась за особенныи * путь, за осознание, что каждыи * путь особенныи * ! * В свои * день рождения я хочу сказать вам и себе: дорогие мои, все что у вас по-настоящему ценного есть в этои * жизни - это вы! Вы - непознанная космическая энергия, способная любить и создавать чудо, вы способные творить, чувствовать, познавать и менять этот мир. С сегодняшнего дня и всегда, выбираи * те себя, как я выбрала себя! Подарите любовь себе и сможете изменить весь мир вокруг к лучшему! * Photo by @yulia_vasylega
Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она актриса Киевского академического Молодого театра.
Мишина стала широко известна как исполнительница роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ "Крепостная".
Мишина не замужем – актриса одна воспитывает восьмилетнего сына Платона.
1 июня стало известно, что Мишина утверждена на роль главной героини в шоу "Холостячка", которое будет выходить в эфире канала СТБ осенью 2020 года.