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17 июня, 2020
 
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"Мужчинам придется хорошенько поработать". Макацария высказался о героине "Холостячки" Мишиной

Герой шоу "Холостяк 6" бизнесмен Иракли Макацария заявил, что украинская актриса Ксения Мишина, ставшая героиней проекта "Холостячка", умеет чувствовать людей.

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Макацария о Мишиной: Мне будет очень интересно наблюдать за ее общением с участниками
Макацария о Мишиной: Мне будет очень интересно наблюдать за ее общением с участниками
Фото: stb.ua

Герой шоу "Холостяк 6" бизнесмен Иракли Макацария заявил, что актриса Ксения Мишина – идеальная героиня для проекта "Холостячка". Об этом сообщается на сайте телеканала СТБ.

"Я знаком с Ксенией. (...) Это очень красивая, умная, целеустремленная и достойная девушка, которая заслуживает счастья. Мужчинам придется хорошенько поработать над собой, чтобы привлечь внимание Ксении", – заявил он.

Макацария добавил, что Мишина обладает умением чувствовать людей.

"Мне будет очень интересно наблюдать за ее общением с участниками. Я пожелаю ей терпения, мудрости и обрести настоящую любовь на проекте", – отметил он.

Премьера шоу "Холостячка" состоится осенью 2020 года.

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она актриса Киевского академического Молодого театра.

Мишина стала широко известна как исполнительница роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ "Крепостная". 

Мишина не замужем – актриса одна воспитывает восьмилетнего сына Платона.

Теги: СТБ, Холостяк, шоу, Иракли Макацария, Ксения Мишина, Холостячка
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