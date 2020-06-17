"Мужчинам придется хорошенько поработать". Макацария высказался о героине "Холостячки" Мишиной

Герой шоу "Холостяк 6" бизнесмен Иракли Макацария заявил, что актриса Ксения Мишина – идеальная героиня для проекта "Холостячка". Об этом сообщается на сайте телеканала СТБ.
"Я знаком с Ксенией. (...) Это очень красивая, умная, целеустремленная и достойная девушка, которая заслуживает счастья. Мужчинам придется хорошенько поработать над собой, чтобы привлечь внимание Ксении", – заявил он.
Макацария добавил, что Мишина обладает умением чувствовать людей.
"Мне будет очень интересно наблюдать за ее общением с участниками. Я пожелаю ей терпения, мудрости и обрести настоящую любовь на проекте", – отметил он.
Премьера шоу "Холостячка" состоится осенью 2020 года.
Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она актриса Киевского академического Молодого театра.
Мишина стала широко известна как исполнительница роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ "Крепостная".
Мишина не замужем – актриса одна воспитывает восьмилетнего сына Платона.