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03 июня, 2020
 
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Автор студии "Квартал 95" намерен стать участником шоу "Холостячка"

Автор шуток студии "Квартал 95" и участник "Лиги смеха" из команды "Луганская сборная", шоумен Александр Эллерт примет участие в шоу "Холостячка" на телеканале СТБ.

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Эллерт: Иду участвовать в шоу "Холостячка"
Эллерт: Иду участвовать в шоу "Холостячка"
Фото: ellert_a / Instagram

Автор шуток студии "Квартал 95" и участник "Лиги смеха" из команды "Луганская сборная", шоумен Александр Эллерт намерен бороться за сердце актрисы Ксении Мишиной на проекте "Холостячка" телеканала СТБ. Об этом он сообщил в Stories Instagram.

"Считаю, что просто так даром получать бритву, пенку для бритья, носки – это классное ощущение. Поэтому я решил – иду участвовать в шоу "Холостячка". Мишина, встречай! Я иду в сезон", – написал он.

Эллерту 34 года, у него есть дочь.

Премьера шоу состоится осенью 2020 года.

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она актриса Киевского академического Молодого театра.

Мишина стала широко известна как исполнительница роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ "Крепостная". 

Мишина не замужем – актриса одна воспитывает восьмилетнего сына Платона.

Теги: актер, шоу, студия Квартал 95, актриса, Ксения Мишина, Холостячка
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